Радикальна партія не має наміру бути членом коаліції в нинішньому скликанні Ради – Ляшко

Керівник фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко називає "фейком" інформацію про його участь у переговорах щодо входження "радикалів" до парламентської коаліції.

"Поширюють фейкові новини про те, що Радикальна партія проводить таємні переговори про участь у формуванні нової коаліції або приєднання до старої, і за це Ляшку пропонують посаду спікера", - сказав О. Ляшко у своєму відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Політик зазначив, що на сьогоднішній день у Верховній Раді немає коаліції.

"Ми готові взяти на себе відповідальність та управляти країною, але робити це прозорим шляхом, передбаченим Конституцією – йдемо на вибори, перемагає Радикальна партія, тоді ми створимо нову коаліцію. Ніякої участі ...у формуванні коаліції неприродним шляхом ми не приймаємо і приймати не будемо", - сказав О. Ляшко.

Водночас він спростував інформацію про те, що претендує на посаду спікера Верховної Ради.

"Мене не цікавить посада спікера, тому що я планую балотуватися на наступних президентських виборах в президенти України і, сподіваюся, з вашою підтримкою, з божою допомогою переможемо на цих виборах", - сказав лідер "радикалів".