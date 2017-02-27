Політика

17:05 27.02.2017

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну 2-3 березня

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель відвідає Україну з робочим візитом 2-3 березня, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в дипломатичних колах.

"Візит очікується 2-3 березня. Плануються зустрічі з президентом, прем'єр-міністром, головою парламенту і міністром закордонних справ України", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше З.Габріель уже провів зустріч з українським колегою Павлом Клімкіним на полях зустрічі "Нормандської четвірки" в Мюнхені в лютому 2017 року.

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