Політика

18:25 27.02.2017

Кучма: Визнання Росією "документів" ОРДЛО - це шлях до замороженого конфлікту на кшталт Придністров'я

Визнання Російською Федерацією "документів" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) є шляхом до замороженого конфлікту на кшталт Придністров'я, вважає представник України в тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма.

"На мою думку, Росія давно прийняла для себе рішення влаштувати на пострадянському просторі конфлікт на зразок Придністров'я, заморожений конфлікт. Ситуація з "паспортами" - це крок у цьому напрямі", - сказав Л.Кучма журналістам у Києві в понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що Україна твердо стоїть на своїй позиції: спочатку вирішення проблем, пов'язаних із безпекою на сході країни, потім - усі політичні проблеми.

"Росія бачить по-іншому, а Європа поки що дивиться", - сказав Л.Кучма.

На його думку, "Росія важкий період санкцій уже пережила" і змогла знайти "стежки-доріжки", які потрібні для російського ринку.

Як повідомлялося, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визнання в Російській Федерації документів і реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Керівництво України засудило такий крок РФ, заявивши, що він суперечить логіці Мінських угод.

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