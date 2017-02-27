Нардеп Артеменко вніс до ВР законопроект про подвійне громадянство
Народний депутат України (позафракційний) Андрій Артеменко став ініціатором проекту закону про внесення змін до закону про громадянство України щодо подвійного громадянства.
Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, відповідний законопроект №6139 зареєстровано в понеділок. Текст документа наразі на сайті парламенту відсутній.
Раніше на прес-конференції в понеділок А.Артеменко заявив: "Я запропонував зареєструвати сьогодні законопроект про подвійне громадянство. Весь цивілізований світ, багато країн світу мають подвійне громадянство. У людей має бути можливість мати один, два, три, та хоч десять паспортів залежно від тих юридичних умов, які у них є".
За його словами, більше ніж 100 народних депутатів мають подвійне громадянство.
Згідно зі ст. 4 Конституції, в Україні існує єдине громадянство. Підстави отримання або припинення громадянства України визначаються законом.
Водночас ЗМІ поширили інформацію, згідно з якою А.Артеменко заявив, що має не лише українське громадянство, а й, зокрема, громадянство Канади. Водночас народний депутат запевнив, що російського громадянства у нього немає.