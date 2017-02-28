РФ використовує Савченко у своїх цілях, - Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розцінює поїздку народного депутата Надії Савченко на територію Донбасу, не підконтрольну українській владі, як спробу легітимізації прямих переговорів із ватажками окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) з метою виведення з процесу Росії та ОБСЄ. "Росія використовує вчинки Надії Савченко на свою користь. (...) Здійснюються спроби "легітимізації прямих переговорів" з вождями ОРДЛО для того, щоб підтвердити статус "внутрішнього громадянського конфлікту" та вивести з переговорів і саму Росію і ОБСЄ", - написав Г.Тука на сторінці у Facebook у вівторок уранці.

За його словами, єдине, чого Н.Савченко домоглась від цієї поїздки, - отримала листи від українських полонених, проте терористи не передавали листи полонених через міжнародні організації.

Г.Тука вважає, що "картинка" з поїздки Н.Савченко, яку зробили російські телеканали, в подальшому буде використана "не лише для демонстрації "чудових умов тримання", а й для того, щоб демонструвати рівень демократії та безпеки (навіть "вбивця журналістів" почуває себе безпечно!) як аргумент для агітації щодо можливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО".

Заступник міністра висловив сподівання, що Н.Савченко не є "агентом Кремля", але Росія "вміло використовує її в суто своїх цілях". "Якщо Савченко не дослухається, її "діяльність" варто обмежити законним шляхом", - вважає він.

Як повідомлялося, 24 лютого народний депутат України Н.Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан прибули в Донецьк, а потім у виправну колонію в Макіївці, де тримають українських полонених.

СБУ опитувала В.Рубана в Донецькій області у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування. 27 лютого йому скасували дозвіл на перетин лінії зіткнення на Донбасі.

Найближчим часом СБУ має намір опитати і Н.Савченко.