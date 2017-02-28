Клімкін: Окупаційна влада в Криму прагне знищити ідентичність українців і татар

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пыд час виступу на 34-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві у вівторок поінформував про систематичні порушення прав людини в окупованому Криму, а також відзначив необхідність доступу на півострів міжнародних організацій для здійснення моніторингу.

"Окупаційні влади здійснюють систематичні порушення прав людини, вони прагнуть знищити ідентичність українців і корінних жителів півострова – кримських татар", - сказав П. Клімкін.

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що в Криму має бути дозволена постійна присутність міжнародних організацій, зокрема ООН, Рада Європи та ОБСЄ, що сприятиме моніторингу із дотримання прав людини, а також зможе позитивно впливати на те, щоб окупаційна влада виконувала свої зобов'язання з міжнародного права.

"Незважаючи на тривалу зовнішню агресію, Україна стала на шлях всеосяжних реформ. Подальші кроки з реалізації порядку денного реформ в сфері прав людини є невід'ємною частиною цієї роботи, що передбачає реалізацію Національного плану дій у тісній співпраці з громадянським суспільством і при наданні технічної допомоги з боку міжнародних організацій, зокрема ООН", - сказав міністр.

П. Клімкін також нагадав, що з початку російської агресії на Донбасі і в Криму російсько-терористичні угруповання вбили 10 тис. українців, понад 22 тис. дістали поранення.