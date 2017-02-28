Політика

16:49 28.02.2017

Глави МЗС Польщі і Великобританії 1 березня приїдуть до Києва

Міністри закордонних справ Польщі та Великобританії Вітольд Ващиковський і Борис Джонсон у середу, 1 березня, відвідають з візитом Україну.

"Завтра відбудеться візит міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського спільно з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі посольства республіки Польща в Україні у вівторок удень.

У посольстві зазначили, що на порядку денному розглядатиметься питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, стан з правами людини в тимчасово окупованому Росією Криму, тривалий процес реформ, відносини Україна-ЄС, а також перспективи переговорного процесу в "Нормандському форматі".

У польській амбасаді також розповіли, що у міністрів заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, проте спільна заява для преси очікується лише за підсумками зустрічі глав дипломатичних відомств трьох країн.

Як раніше повідомлялося, 2-3 березня в Київ планує приїхати міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

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