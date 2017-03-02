Україна в 2016 р. не імплементувала 90 законодавчих актів ЄС, необхідних для євроінтеграції

Україна в 2016 році імплементувала лише 36 законодавчих актів Європейського Союзу з 126, необхідних для європейської інтеграції, повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"До 2016 року Україна мала імплементувати положення 126 актів законодавства Європейського Союзу. За результатами імплементовано 36 актів ЄС, з них 23 повністю і 13 частково. Це означає, що решта 90 актів не були введені або робота з ним не велася", - сказала вона на прес-конференції в четвер у Києві.

Віце-прем'єр також зазначила, що існують труднощі з прийняттям законодавчих актів у парламенті.

Водночас І. Климпуш-Цинцадзе наголосила, що за 2016 рік був досягнутий великий успіх у низці сфер, зокрема в реформі децентралізації.