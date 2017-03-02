Політика

11:12 02.03.2017

Екс-президент США Обама планує повернутися в політику

Колишній генеральний прокурор США Ерік Холдер заявив, що екс-президент США Барак Обама готовий повернутися на американську політичну сцену, повідомив у четвер телеканал "Фокс-ньюс" з посиланням на слова Е. Холдера.

"Він готовий розпочати", - заявив Е. Холдер на прес-конференції.

"Це битва за нашу демократію", - додав він.

Б. Обама і високопоставлені представники Демократичної партії мають намір зосередити свою увагу на виборах до законодавчих зборів на рівні штатів. Кінцева мета цих починань - збільшити вплив партії в конгресі і протистояти політиці нового президента Дональда Трампа, зазначає "Фокс-ньюс.

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