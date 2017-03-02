Глави МЗС України та Німеччини обговорили, як підвищити ефективність СММ ОБСЄ та змусити РФ виконати Мінські угоди

Міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель на зустрічі в Києві обговорили шляхи підвищення ефективності діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі.

"У нас була дуже хороша розмова, яка насамперед була сконцентрована на тому, що ми можемо зробити разом, що ми можемо зробити у рамках "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ - ІФ) для того, щоб принести мир на Донбас і змусити Росію виконати Мінські угоди", - сказав П.Клімкін на спільній із З.Габріелем прес-конференції в Києві в четвер.

Глава українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що нещодавно в Мюнхені відбулася зустріч у "нормандському форматі" на рівні міністрів.

"Ми нині працюємо над тим, яким чином зміцнити нашу СММ ОБСЄ, яким чином досягти реального припинення вогню, а головне - ефективного контролю з боку СММ, причому цілодобового контролю не лише над лінією зіткнення, а над усією територією Донбасу, зокрема над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону", - сказав глава МЗС П.Клімкін.

За словами глави МЗС України, на зустрічі з німецьким колегою вони обговорили гуманітарну складову конфлікту на Донбасі, питання політичних в'язнів і заручників, підсумки засідання тристоронньої контактної групи в Мінську в середу.

"Це, звісно, було нашою фундаментальною темою. Але, безумовно, ми торкнулися також двосторонньої проблематики. Я висловив вдячність за допомогу, яку Німеччина надала нам у багатьох сферах. Ми розширюватимемо цю співпрацю", - сказав він.

П.Клімкін також додав, що Україна і Німеччина розширюватимуть інвестиційну та торговельну співпрацю.

Крім того, міністри під час переговорів обговорили європейський порядок денний та питання безвізового режиму між Україною та ЄС.