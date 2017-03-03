Глава МЗС Німеччини заявляє про неможливість нормалізації стосунків з Росією до виконання Мінських угод

Нормалізація стосунків з Росією не можлива, доки не буде вирішено питання щодо Мінських угод, заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

"Уперше після 1975 р., здійснивши вторгнення й анексію Криму, застосувавши військову силу на сході України, Росія порушила ці угоди (прикінцевий акт Гельсінкських угод - ІФ). Це серйозні порушення міжнародного права, тому існують санкції, тому Німеччина та Франція від імені Європи намагаються налагодити стосунки між Росією та Україною за допомогою Мінських угод", - сказав глава МЗС Німеччини в інтерв'ю естонському телебаченню в четвер.

"На жаль, це все просувається вкрай повільно. Але доки не буде вирішено це питання, про нормалізацію стосунків з Росією не йдеться", - наголосив З. Габріель.

"Ми в Німеччині, з одного боку, хочемо дати зрозуміти, що військова інтервенція такого роду абсолютно неприйнятна і цілісність України має бути відновлено. Але, з іншого боку, ми хочемо знайти можливість для діалогу з Російською Федерацією (...) ми постійно намагаємося порозумітися з російським урядом і Російською Федерацією. І те й інше дуже важливе", - зазначив глава МЗС Німеччини.

Крім того, він висловив стурбованість змінами в політиці США.

"Я радий, що США визнають важливість НАТО, спочатку це було не так однозначно. Але я надзвичайно занепокоєний тим, що вони не сприймають Європи серйозно. Вони ведуть діалог стурбовані з Німеччиною, але ми говоримо їм, що Європа не обмежується однією Німеччиною", - зазначив З. Габріель.

"Ми також тим, що стосується міжнародної торгівлі. Митні збори, ізоляціонізм не приносять країнам вигоди, а тільки роблять їх біднішими", - додав він.