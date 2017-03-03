Порошенко про безвіз: Голосування в Європарламенті підтримає наші європейські прагнення

Президент України Петро Порошенко очікує позитивного голосування Європейського парламенту щодо надання українцям безвізового режиму з Європейським Союзом найближчим часом.

"Вчора Рада ЄС відкрила "зелене світло" на завершальний етап безвізового режиму. Ми очікуємо найближчим часом голосування в Європарламенті, який підтримає наші європейські прагнення", - сказав президент під час відвідування ХТЗ у Харкові в п'ятницю.

Він також висловив сподівання на швидке завершення процесу ратифікації Нідерландами угоди про асоціацію Україна-ЄС.

П. Порошенко також зазначив, що необхідно продовжити реформування держави для того, щоб вийти "на дуже важливі перші результати".