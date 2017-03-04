Держдеп заявляє про порушення прав людини в окупованому Криму та на Донбасі

Державний департамент США опублікував черговий щорічний звіт про стан з правами людини у світі, в якому зазначив, що в Україні найбільші порушення прав людини ставалися у зв'язку з конфліктом на сході України та окупацією частини українського Донбасу.

"Підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснювали викрадення, тортури і незаконне утримання, використовували дітей як солдатів, придушували незгоду і накладали обмеження на гуманітарну допомогу", - йдеться в звіті Держдепу.

Окупованому Криму присвячено окремий підрозділ української частини звіту, в якому, зокрема, йдеться про те, що суттєві порушення прав людини в Криму безпосередньо пов'язані з російською окупацією.

"Російські силовики влаштували широку кампанію залякування з метою придушити незгоду і опір окупації - викрадення, зникнення, фізичні зловживання, політичні переслідування, постійні допити... Окупаційна влада позбавила членів певних груп, передусім українців і кримських татар за національністю, основних громадянських свобод, зокрема права на демонстрацію свого громадянства і національності, вони відчувають систематичну дискримінацію", - наголошується в кримському підрозділі звіту.

Крім того, у звіті зазначають що, з боку влади України є проблеми з судовою системою, що порушує права людини.

"Влада здебільшого не вживала належних заходів для переслідування і покарання більшості чиновників, які здійснювали зловживання, що створило атмосферу безкарності", - йдеться у звіті.