Політика

15:37 04.03.2017

Трамп звинуватив Обаму у прослуховуванні його телефонних розмов перед виборами

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що екс-лідер країни Барак Обама прослуховував його телефонні розмови під час передвиборної кампанії.

"Жахливо! Тільки-но дізнався, що Обама прослуховувала мої розмови в Trump Tower прямо перед перемогою", - написав він у суботу в своєму "Твіттері".

"Чи законно президенту займатися прослуховуванням передвиборної кампанії напередодні виборів?" - поцікавився президент США.

"Як низько міг впасти президент Обама, щоб прослуховувати мої телефонні розмови під час сакрального виборчого процесу. Це Вотергейтський скандал Ніксона. Поганий хлопець!" - написав Д.Трамп, зазначивши, що "хороший адвокат, напевно, зможе перетворити у велику справу той факт, що Обама підслуховував мої розмови в жовтні, просто перед виборами"

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