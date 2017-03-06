Політика

17:19 06.03.2017

Професійне співтовариство занепокоєно відсутністю концепції розвитку системи охорони здоров'я України

Професійне співтовариство занепокоєно відсутністю документів, що визначають концепцію, стратегію і план реформування та розвитку системи охорони здоров'я України

"Нас насторожує відсутність системи пропонованих реформ. Насамперед, у всіх документах відсутня система фінансування, а вона визначає ту чи іншу систему охорони здоров'я", - сказала голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Лариса Канаровська на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

При цьому, за її словами, документи, розміщені на сайті МОЗ, порушують низку статей Конституції України, інших законодавчих актів.

У свою чергу, член правління Всеукраїнського лікарського товариства Костянтин Надутий також відзначив відсутність чіткого плану реформування системи охорони здоров'я в Україні.

"Ідеї, які викладені лише в презентаціях і потрапили лише деякі документи, які ми бачили, не оформлені належним чином у вигляді правових документів", - вважає він.

На думку К. Надутого, це створює ризики суб'єктивного трактування реформи системи охорони здоров'я і можливого її саботажу. При цьому наявна Концепція реформування фінансування системи охорони здоров'я є одним з фрагментів необхідних змін.

"Нічого не говориться про управління і лідерство", - зазначив він.

Як сказав К. Надутий, навіть ті документи, які вже затверджені Кабінетом Міністрів, не витримують критики з боку професійних працівників.

Представники спільноти стверджують, що проекти нормативно-правових актів, що безпосередньо стосуються реформи системи охорони здоров'я, не розміщуються заздалегідь для публічного обговорення професійним медичним співтовариством. У відповідності з цим сама ініціація затвердження Кабінетом Міністрів Концепції реформування фінансування системи охорони здоров'я є порушенням закону "Про соціальний діалог в Україні".

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