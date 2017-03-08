Глава МЗС Німеччини пов'язав можливість послаблення санкцій стосовно Росії з реальним прогресом у врегулюванні на Донбасі

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель не виключив можливості пом'якшення санкційного режиму стосовно Росії в разі поліпшення ситуації на сході України.

"Наша позиція була і залишається такою: якщо за активної участі Москви дійсно відбудеться позитивний відчутний прогрес у реалізації Мінських угод, ми маємо розглянути можливість поступового пом'якшення санкцій, запроваджених проти Росії у зв'язку з подіями на сході України", - сказав З.Габріель в інтерв'ю, опублікованому в середу в польському виданні Gazeta wyborcza.

Водночас міністр зазначив, що "ситуація надалі залишається складною і про серйозну реалізацію угод, на жаль, мови бути не може".

Водночас З.Габріель зазначив, що санкції щодо ситуації навколо Криму ніяк не пов'язані з санкціями щодо ситуації на сході України.

"Їх (санкції через ситуацію навколо Криму) накладено за анексію, яка йде врозріз із міжнародним правом, і я не знаю нікого, хто виступав би або розглядав би можливість їх зняття", - зазначив глава МЗС Німеччини.