Сакварелідзе: "Плівки" Онищенка здадуться дитячим лепетом порівняно зі свідченнями, які може надати Насіров проти Порошенка

Колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе переконаний, що заарештований глава Державної фіскальної служби Роман Насіров може надати свідчення проти багатьох високопоставлених українських чиновників і політиків.

"Ми хочемо довести справу Р.Насірова до кінця і не дозволимо цьому цирку розвалити її. Це не просто банальна справа про корупцію високопоставленого чиновника. Насіров - основний свідок майбутніх справ проти президента України Петра Порошенка, наглядача від БПП нардепа Ігоря Кононенка, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, нардепа Віталія Хомутинніка та бізнесмена Ріната Ахметова. Насіров для них - золота рибка, за яку вони тримаються зубами", - заявив Д.Сакварелідзе виданню "Гордон".

На думку екс-заступника генпрокурора, Р.Насіров є символом кланового "договорняка" в Україні.

Д.Сакварелідзе стверджує, що обвинувачення нардепа-втікача з групи "Воля народу" Олександра Онищенка на адресу П.Порошенка не можна навіть порівнювати з тими свідченнями, які може надати Р.Насіров. "Порівняно зі свідченнями, які проти П.Порошенка може дати Р.Насіров, "плівки" Онищенка здадуться дитячим лепетом", - заявив екс-заступник генпрокурора.