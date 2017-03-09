Політика

12:19 09.03.2017

Москва визнає рішення міжнародного суду ООН з позовом України до Росії - Пєсков

Росія є учасником розгляду в Міжнародному суді ООН позову Києва до Москви і, відповідно, визнаватиме його рішення, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Російська сторона є учасником цього розгляду. Тобто, якщо б Росія не визнавала б рішення суду, то, відповідно, вона не була б учасником цього розгляду", - сказав Д. Пєсков, відповідаючи на запитання, чи визнає Росія рішення суду, яким би воно не було.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для залучення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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