У Франції закликали Росію вплинути на сепаратистів для врегулювання конфлікту на Донбасі

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що санкції стосовно Росії діятимуть до повного виконання Мінських угод, і закликав Москву використовувати свій вплив на сепаратистів для врегулювання конфлікту на сході України.

"Я знову закликаю Росію використовувати свій вплив на сепаратистів для того, що б знайти вихід із ситуації і для того, що б ми могли знайти політичне рішення конфлікту (на Донбасі – ІФ)", – сказав Жан-Марк Еро на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у четвер у Парижі.

Глава МЗС Франції наголосив, що Париж продовжить підтримувати Україну для того, що б відновити суверенітет і державну цілісність, а також мир на її території.

"Франція не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Франція буде і надалі спільно з Німеччиною докладати всіх зусиль у "нормандському форматі" для того, що б відновить світ і загоїти болючі рани війни", – зазначив Жан-Марк Еро.

Він так само зазначив, що ще багато належить зробити для розведення сил і засобів на Донбасі. "Нам потрібно рухатися далі і не втрачати мету – повне виконання Мінських угод усіма сторонами", – уточнив міністр.

Жан-Марк Еро поінформував, що санкції відносно Росії діятимуть до повного виконання Мінських угод.

"Ми єдині в думці, що санкції триватимуть доти, доки не будуть виконані Мінські угоди, але при цьому санкції не є самоціллю, це засіб, який допомагає у виконанні Мінських угод", - розповів він.

Також міністр розповів, що в найближчі дні в Парижі продовжаться консультації сторін "нормандському форматі".

"Навіть якщо ми просуваємося невеликими кроками, і часто нас звинувачують у цьому, тим не менш, ми рухаємося, і ми не відступимо. Ми не можемо змиритися зі статус-кво, хоча деякі готові змиритися з ситуацією і кажуть: хай залишиться все, як є. Це не справедливо", - наголосив Жан-Марк Еро.