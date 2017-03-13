Глава МЗС України засудив акти вандалізму над польськими пам'ятниками на Львівщині та відзначив "почерк третьої сторони"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив пошкодження невідомими вандалами у Львівській області двох меморіалів загиблим у 1940-ві роки ХХ століття полякам.

"Засуджую чергові акти вандалізму на Львівщині щодо польських пам'ятників", - написав П.Клімкін у своєму акаунті у Twitter у неділю.

При цьому він зазначив, що обидва факти вандалізму мають "відомий почерк третьої сторони, якій ми спільно даємо рішучу відсіч".

Як повідомлялося, раніше в неділю агентству "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікації головного управління Національної поліції України у Львівській області повідомили, що невідомі зловмисники протягом кількох днів пошкодили у Львівській області два меморіали загиблим полякам.

За даними поліції, 10 березня невідомі облили червоною фарбою пам'ятник професорам Львівської політехніки, розстріляним німецькими військами влітку 1941 року, а також написали на пам'ятнику "Смерть ляхам".

Аналогічний випадок зафіксовано на день пізніше в смт Підкамінь Бродівського району: зловмисники облили червоною фарбою надмогильні пам'ятники поляків, загиблих у березні 1944 року, і залишили той самий напис "Смерть ляхам".