Аваков: Ніхто не зробив більше для спотворення поняття депутатської недоторканності, ніж Парасюк

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що народний депутат Володимир Парасюк перекручує поняття депутатської недоторканності.

"Ніхто не зробив більше для збочення поняття депутатської недоторканності, ніж депутат Парасюк", - написав А.Аваков в мікроблозі "Твіттер" у середу вранці.

Як повідомлялося, близько 19:00 вівторка через блокпост на в'їзді в м.Слов'янськ слідувала колона з 13 автомобілів, в яких перебувало понад 35 осіб, а також народний депутат Володимир Парасюк. Учасники відмовилися проходити стандартну перевірку і спровокували конфлікт.

"У результаті словесної перепалки виник конфлікт, під час якого громадяни виявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов'язки щодо гарантування громадської безпеки. Присутній на місці народний депутат почав завдавати ударів співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських. Поліція вжила заходів для відновлення правопорядку і стабілізації ситуації", - поінформували в поліції.

Часом пізніше колону автомобілів затримали поблизу Краматорська попереджувальними пострілами в повітря. Серед громадян також перебував В.Парасюк, який "мав у цей час перебувати в лікарні".