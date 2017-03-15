Політика

10:39 15.03.2017

Клімкін: Гута Пеняцька, незважаючи на спроби вандалів, є і буде символом об'єднання українців і поляків

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що населений пункт Гута Пеняцька є символом об'єднання українців і поляків.

"Гута Пеняцька, попри спроби вандалів, є і буде символом поєднання українців і поляків. Спроби варварів даремні. Але покарати їх - наш обов'язок", - написав П. Клімкін у мікроблозі Twitter.

Як повідомлялося, вночі 8 січня 2017 р. невідомі підірвали меморіал на місці села Гута Пеняцька, жителів якого знищили гітлерівські війська під час каральної операції 26 лютого 1944 р.

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