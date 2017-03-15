Суд дозволив прокуратурі прослуховувати телефон Лозового, говорить Ляшко

Керівник фракції "Радикальної партії" у Верховній Раді Олег Ляшко стверджує, що прокуратура отримала дозвіл суду на "прослуховування" телефону його заступника у фракції Андрія Лозового.

"Мені стало відомо, що вчора Чернігівський апеляційний суд ухвалив рішення про прослуховування. І в переліку цих телефонів чомусь опинився телефон мого колеги, народного депутата Андрія Лозового. За поданням слідчого Генеральної прокуратури Апеляційний суд Чернігівської області ухвалив це рішення", - повідомив О. Ляшко журналістам в Києві в середу.

Політик вважає, що цей факт має стати предметом розслідування. "Це доказ незаконного прослуховування народних депутатів, що заборонено законом", - зазначив він.