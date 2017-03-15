"Народний фронт" у Раді ініціюватиме висловлення недовіри віце-спікеру Сироїд

Фракція "Народний фронт" у Верховній Раді має намір ініціювати відставку заступника голови парламенту Оксани Сироїд.

"Вона злякалася того, що ті деструктивні дії депутатів від "Самопомочі", позафракційних зрештою стануть відомі суспільству. Тому, боячись цієї правди, прикриваючись надуманими причинами, закрила засідання і втекла. Поведінка ганебна і в парламенті ми розглядатимемо питання про позбавлення її цієї посади. Ми будемо висловлювати їй недовіру. Вона має піти з цієї посади", - заявив заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук на брифінгу в середу в Києві.

Як повідомлялося, три фракції Верховної Ради – від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту" і "Радикальної партії" - закликали голову пленарного засідання парламенту в середу дати можливість виступити співробітникам правоохоронних органів, які були учасниками інциденту на блокпосту в м. Слов'янськ Донецької області з участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка. До зали засідань парламенту увійшли четверо людей у камуфляжній формі і попрямували до трибуни. Після цього головуюча на засіданні віце-спікер О. Сироїд оголосила ранкове засідання закритим, а депутати після закриття засідання провели "збори народних депутатів" у залі пленарних засідань.

Після цього О. Сироїд звернулася до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з тим, щоб вони встановили ініціаторів самовільних дій у сесійній залі.