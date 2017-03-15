"Батьківщина" вимагає звіту президента у ВР і подасть заяву про злочин посадових осіб Нацполіції та парламенту

Фракція "Батьківщина" вимагає звіту президента України Петра Порошенка у Верховній Раді щодо ситуації навколо блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу та подасть заяву до Генеральної прокуратури та Служби безпеки про скоєння злочину посадовими особами Нацполіції та парламенту.

"Ми вимагаємо завтра негайно заслухати відкритий публічний звіт президента України про силове розблокування "торгівлі на крові", про заходження Національної поліції до Верховної Ради та взагалі про дестабілізацію, хаос і руйнування держави. З правом депутатів поставити запитання президентові та почути відповіді у присутності ЗМІ", - сказала вона на прес-конференції в Києві в середу.

Ю.Тимошенко також зазначила, що в четвер до Генпрокуратури та СБУ буде подано заяви про злочин посадових осіб Національної поліції та ВР, які допустили "воєнізований тиск на роботу парламенту" і "воєнізований тиск на всі інститути громадянського суспільства з метою нав'язати абсолютно неправдиву думку про блокаду руху товарів на окупованих територіях".

За її словами, "Батьківщина" має намір добитися відкриття кримінальної справи за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель або споруд), ст. 344 (втручання в діяльність державного діяча), ст. 351 (перешкоджання діяльності народних депутатів), ст. 356 (самоправство), ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронних органів).

Крім того, Ю.Тимошенко зазначила, що учасники блокади висунули три умови: припинити торгівлю, яка дає фінанси окупантам для війни з Україною; звільнити полонених та активізувати дії із захисту України, а в прийнятому в середу рішенні Ради національної безпеки і оборони міститься вимога повернути підприємства, які були відібрані окупантами.

"Реально вони (влада в особі РНБО - ІФ) борються за свій тіньовий бізнес на війні, за свій тіньовий прибуток на смертях українців. Вони не поставили вимоги щодо звільнення полонених, демілітаризації окупованих територій, повернення мирного життя на частину території Донбасу", - наголосила вона.

При цьому Ю.Тимошенко навіть таке рішення РНБО вважає перемогою організаторів блокади та повністю підтримує їхні дії.