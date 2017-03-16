ВР схвалила введення квот на використання української мови на ТБ

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний проект закону №5313 про внесення зміни до деяких законів щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації на засіданні в четвер підтримали 244 народні депутати.

У загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної або регіональної категорії мовлення передачі та фільми державною мовою мають становити не менше ніж 75% у кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення - 50% передач і фільмів державною мовою у тих самих проміжках часу.

Крім того, зміни до закону про телебачення і радіомовлення передбачають, що телерадіоорганізації, які згідно з ліцензією здійснюють ефірне або багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу або супутникове мовлення, забезпечують частку передач новин державною мовою не менше ніж 75% від загальної тривалості всіх передач новин у проміжках часу 7:00-18:00 і 18:00-22:00.

Пропонується також дозволити у виключних випадках за погодженням із секретарем Ради національної безпеки і оборони зараховувати до вищезгаданої частки мовлення державною мовою передачі, виконані іншими мовами, якщо вони за своїм змістом спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз національним інтересам у сфері забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки.

Згідно із законопроектом, передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі виступи (репліки) дикторів (ведучих) виконані українською мовою. У передачі, виконаній українською мовою, допускається використання, окрім державної, інших мов без дублювання або озвучування в репортажах із місця подій, в інтерв'ю, коментарях запрошених учасників, гостей передач, у музичних кліпах, у будь-яких творах і виконаннях кримськотатарською мовою.

Автори ініціативи пропонують виключити із закону про засади державної мовної політики норму про те, що телерадіоорганізації можуть на власний розсуд вести мовлення державною, регіональною або мовами національних меншин, мовами міжнародного спілкування.

У разі ухвалення закон набуде чинності через місяць з дня, наступного за днем опублікування.

Законопроект передбачає, що протягом першого року з моменту набуття чинності законом після ухвалення програми і передачі, їхні частини, які повністю або частково створені чи профінансовані телерадіоорганізацією, зараховуються до частки виконаних державною мовою.

"Цей закон, якщо ми з вами його ухвалимо, сподіваюся, що ми цей крок зробимо, має перехідний характер, тому що ви знаєте, що у нас на розгляді є багато законопроектів про мови, про державну мову", - сказала співавтор законопроекту, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар (фракція "Народний фронт").