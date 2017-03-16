Санкції за Крим залишаться в силі, доки його не повернуть Україні – держдеп США

США не визнають підсумків "референдуму" у Криму 2014 року давності та звинувачують російську владу в порушеннях прав мешканців півострова, заявив в. о. офіційного представника держдепартаменту США Марк Тонер.

У заяві М. Тонера говориться, що "США не визнають за Росією "референдуму" 16 березня 2014 року, ні його спроби анексії Криму та тривале порушення міжнародного права".

"У Росії організували нелегітимний референдум, на якому жителі Криму були змушені голосувати, а озброєні до зубів іноземні війська окупували їх землі", - заявив представник держдепартаменту.

"За останні три роки російська окупаційна "влада" в Криму залучена до кампанії з придушення інакомислення. Спостерігачі з прав людини зафіксували насильницькі зникнення, позасудові страти, тортури і каральні психіатричні госпіталізації", - стверджують у держдепартаменті.

"Кримські татари, етнічні українці, проукраїнські активісти та незалежні журналісти зазнають судового переслідування з політичних мотивів і репресій", - заявили в держдепартаменті.

Держдеп закликав Росію припинити спроби придушити свободу вираження поглядів, мирних зібрань, громадських організацій і релігії".

"Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі доти, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - заявив М. Тонер.