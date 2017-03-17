Політика в Україні набула спонтанного характеру та "пішла на вулицю"

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що політика в Україні набула спонтанного характеру й загалом "пішла на вулицю", а "вулиця" починає заходити в політику.

"Політику визначає певна стихійність, спонтанність, спонтанні рішення. Сьогодні політика пішла на вулицю і, більше того, вулиця починає заходити в політику", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Прикладом цієї ситуації політолог назвав прихід до залу засідань Верховної Ради групи поліцейських ГУ Нацполіції України в Донецькій області 15 березня.

В. Карасьов зазначив, що криза в Україні набуває всеосяжного характеру, а не тільки парламентського й урядового.

За його словами, парламент в Україні фактично не працює.