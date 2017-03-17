У МЗС України очікують посла Сербії у зв'язку з поїздкою групи сербських депутатів до Криму

У Міністерстві закордонних справ України засудили поїздку групи сербських парламентарів до тимчасово окупованого Росією Криму та очікують посла Сербії в Україні для пояснень з цього приводу.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує поїздку групи сербських парламентарів до окупованого Криму", - сказала речник МЗС України Мар'яна Беца на брифінгу в Києві в п’ятницю.

М. Беца зазначила, що сербські парламентарі демонстративно порушили українське законодавство та міжнародне право.

За її словами, депутати відкрито закликають до визнання анексії Криму Росією і тим самим порушують офіційну позицію Сербії, яка підтримує територіальну цілісність України.

"МЗС сьогодні викликало посла Сербії для надання пояснень із цього приводу", - сказала речник українського зовнішньополітичного відомства.