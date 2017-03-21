Політика

12:31 21.03.2017

Рада продовжила на 3 роки прийом до вишів на здобуття вищої освіти за рівнем молодшого спеціаліста

Верховна Рада України перенесла термін останнього прийому на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з 2016 на 2019 рік.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за закон "про внесення змін до закону України про вищу освіту, що стосуються освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за" проголосували 286 народних депутатів у вівторок на пленарному засіданні.

Згідно з ухваленим законом, освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що здійснюється вищими навчальними закладами, продовжується в межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою видачі державних документів про вищу освіту встановленого зразка диплома "молодшого спеціаліста".

У законі обмовляється, що "останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" проводиться в 2019 році". (У чинному законі останній прийом на здобуття такої освіти був у 2016 році).

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