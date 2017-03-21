Порошенко закликав лідерів фракцій скласти список претендентів у ЦВК, яких підтримає Рада

Президент України Петро Порошенко закликав керівників фракцій Верховної Ради запропонувати перелік кандидатів у члени Центральної виборчої комісії, за яких проголосує достатня кількість парламентаріїв, повідомила заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко.

Як розповіла І. Луценко журналістам у вівторок у Києві, про це йшлося на консультаціях президента з лідерами парламентських фракцій у понеділок, 20 березня.

"Зійшлися на одному: якщо це питання не викликає консолідації в залі, президент закликав керівників фракцій зібратися у спікера і обговорити ті кандидатури, які вносяться, і дати президенту узгоджений список, щоб не влаштовувати непотрібні політичні бої", - сказала заступниця голови фракції БПП.

За її словами, фракції мають запропонувати перелік представників ЦВК, який буде підтримано у сесійній залі, а "президент цей вибір просто завірить".

"Він (П. Порошенко – ред.) сказав: я довіряю парламенту, погоджуся з будь-якою думкою, але так…, щоб це було консолідовано", - розповіла І. Луценко.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб у липні 216 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, зокрема й голову Михайла Охендовського.

3 жовтня 2016 року А. Парубій повідомив про намір звернутися до президента з пропозицією повторно внести подання про призначення членів ЦВК.

25 листопада спікер парламенту заявив, що президент готовий у разі необхідності змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК.