Нардеп Артеменко стверджує, що відмовився від канадського паспорта, але залишив громадянство Канади

Позафракційний народний депутат України Андрій Артеменко стверджує, що відмовився від канадського посвідчення особи, але при цьому залишився громадянином Канади.

"У мене немає паспортів інших країн. У мене є паспорт України. Був паспорт Канади, який у 2014 році, згідно з вимогою чинного законодавства, я мав призупинити. Я це зробив. Зробив це публічно в 2014 році, до початку виборів", - сказав він в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда в Украине".

Відповідаючи на запитання щодо відмови від громадянства Канади, депутат зазначив: "Ні, звісно (не відмовився - ІФ). Процедура відмови від громадянства - це набагато складніша процедура, яка потребує відповідних дій, зокрема і юридичних. І я, не порушуючи жодного закону України, не порушуючи жодного закону Канади, сплачую податки і в Україні, і в Канаді".

А.Артеменко вважає, що не порушував жодного документа в Україні та Канаді, "став народним депутатом законно".

При цьому він заявив, що інших громадянств і підданств у нього немає.

Нардеп також зазначив, що його діти мають громадянство України і живуть із ним тут. Водночас, згідно з декларацією за 2015 рік, син Едвард-Даніель і дочка Амбер Катерина - громадяни США, син Віталій - громадянин Канади, дочка Христина - громадянка України.

Як повідомлялося, газета New York Times повідомила, що український депутат А.Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання українського конфлікту. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму "в оренду терміном від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ зі Східної України".

Органи прокуратури розслідують кримінальне провадження стосовно А.Артеменка за антидержавні дії в співпраці з РФ.

20 лютого фракція Радикальної партії Олега Ляшка вирішила виключити депутата А.Артеменка зі свого складу.

А.Артеменко - ініціатор проекту закону про внесення змін до закону про громадянство України щодо подвійного громадянства.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що А.Артеменко документально підтвердив прокуратурі, що має громадянство Канади, окрім українського громадянства: "На одному з допитів він заявив, що є громадянином Канади. На подив слідчого, чи може він це підтвердити, він сказав: «Звісно, наступного разу принесу документи»". При цьому Ю.Луценко продемонстрував журналістам копію канадського паспорта парламентаря.

Київ. 22 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Позафракційний народний депутат України Андрій Артеменко стверджує, що відмовився від канадського посвідчення особи, але при цьому залишився громадянином Канади.

"У мене немає паспортів інших країн. У мене є паспорт України. Був паспорт Канади, який у 2014 році, згідно з вимогою чинного законодавства, я мав призупинити. Я це зробив. Зробив це публічно в 2014 році, до початку виборів", - сказав він в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда в Украине".

Відповідаючи на запитання щодо відмови від громадянства Канади, депутат зазначив: "Ні, звісно (не відмовився - ІФ). Процедура відмови від громадянства - це набагато складніша процедура, яка потребує відповідних дій, зокрема і юридичних. І я, не порушуючи жодного закону України, не порушуючи жодного закону Канади, сплачую податки і в Україні, і в Канаді".

А.Артеменко вважає, що не порушував жодного документа в Україні та Канаді, "став народним депутатом законно".

При цьому він заявив, що інших громадянств і підданств у нього немає.

Нардеп також зазначив, що його діти мають громадянство України і живуть із ним тут. Водночас, згідно з декларацією за 2015 рік, син Едвард-Даніель і дочка Амбер Катерина - громадяни США, син Віталій - громадянин Канади, дочка Христина - громадянка України.

Як повідомлялося, газета New York Times повідомила, що український депутат А.Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання українського конфлікту. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму "в оренду терміном від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ зі Східної України".

Органи прокуратури розслідують кримінальне провадження стосовно А.Артеменка за антидержавні дії в співпраці з РФ.

20 лютого фракція Радикальної партії Олега Ляшка вирішила виключити депутата А.Артеменка зі свого складу.

А.Артеменко - ініціатор проекту закону про внесення змін до закону про громадянство України щодо подвійного громадянства.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що А.Артеменко документально підтвердив прокуратурі, що має громадянство Канади, окрім українського громадянства: "На одному з допитів він заявив, що є громадянином Канади. На подив слідчого, чи може він це підтвердити, він сказав: «Звісно, наступного разу принесу документи»". При цьому Ю.Луценко продемонстрував журналістам копію канадського паспорта парламентаря.