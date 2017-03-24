Зміни до закону звільнили і Яценюка від відповідальності за неподання е-декларації - нардеп Шкрум

Верховна Рада однією з поправок до поспіхом ухваленого закону про електронні декларації №6172 звільнила від відповідальності за неподання електронних декларацій про майно та доходи деякі категорії чиновників, стверджує народний депутат фракції "Батьківщина" Альона Шкрум.

"Найсмішніше для мене те, що за однією з поправок, яку також внесли, звільнено від відповідальності за неподання декларацій усіх осіб, які пішли (звільнилися - ІФ) протягом року до дня набрання чинності цим законом", - повідомила А. Шкрум з трибуни парламенту на засіданні в п'ятницю.

"Вони не хочуть, щоб суспільство побачило електронні декларації всіх тих, хто протягом цього року перебував на посадах державної служби, місцевого самоврядування. Пан Яценюк, наприклад, буде звільнений від відповідальності за неподання декларації", - пояснила вона.

Народний депутат наголосила, що внесений президентом законопроект передбачав звільнення деяких категорій військовослужбовців від е-декларування, проте "до цього законопроекту депутати з "БПП", "Народного фронту", деякі інші колеги подали 32 сторінки поправок, які стосуються не військовослужбовців, а інших категорій, які вони або виводять з-під декларування, або додають", - зазначила вона.

Водночас А. Шкрум наголосила, що парламент поправкою народного депутата з фракції "Народний фронт" Тетяни Чорновол зобов'язав подавати е-декларації осіб, які входять до громадських рад при держорганах, громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, і експертів, які курирують питання боротьби з корупцією.

Як повідомлялося, Верховна Рада 268 голосами в четвер ухвалила закон №6172, яким звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати е-декларації, а також зобов'язала подавати їх "антикорупціонерів", членів громадських рад при державних органах, кандидатів на виборні посади.

Під час розгляду в другому читанні й ухвалення в цілому законопроекту ВР прийняла велику кількість поправок, частину з яких їхні автори міняли з голосу. Таким чином, остаточний текст ухваленого документа не відомий.

Голова комітету з питань запобігання корупції Єгор Соболєв заявив, що не має наміру підписувати ухвалений у четвер документ. "Я не підписуватиму закон, якщо він суперечитиме законодавству, а його норми виключатимуть одна одну", - заявив він, додавши, що ВР ухвалила закон не в тій редакції, яка була схвалена на засіданні комітету.

У партії "Батьківщина" заявили, що ухвалені зміни до антикорупційного закону нададуть можливість чиновникам-корупціонерам уникнути е-декларування шляхом вступу на різноманітні курси, через військові заходи, що не пов’язані із проведенням АТО.

Народні депутати України з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв і Роман Семенуха запропонували скасувати цей закон, зареєструвавши проект постанови №6172-П про скасування результатів голосування. У пояснювальній записці автори вказують, що під час розгляду закону було порушено деякі норми регламенту Верховної Ради, зокрема, "ряд поправок не стосувався суті, назви законопроекту та виходив за межі тексту законопроекту, прийнятого Верховною Радою за основу".

Проте в п'ятницю ВР не підтримала цієї пропозиції, віддавши за неї лише 46 голосів. Не підтримавши проекту постанови про скасування закону, народні депутати відкрили можливість голові Верховної Ради підписати цей закон.