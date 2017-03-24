Керівник МОЗ ультиматумом намагається прикрити провали своєї роботи, вважають у партії "Наш край"

Ультиматум в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українському парламенту з вимогою негайно ухвалити законопроект щодо медичної реформи - це спроба прикрити власні провали на цій посаді, вважає співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак.

Він звернув увагу на те, що останню заяву в. о. міністра охорони здоров'я зроблено напередодні завершення періоду "імунітету" уряду Володимира Гройсмана.

"Після 14 квітня парламент має право висловити чинному уряду недовіру. Навряд чи піде у відставку весь уряд, але ротації керівників деяких міністерств слід чекати. Серед претендентів на заміну і Уляна Супрун. Вона це розуміє, тому її ультиматум українському парламенту з вимогою негайно ухвалити законопроект про медичну реформу слід розглядати як спробу прикрити власні провали на посаді в. о. міністра охорони здоров'я", - наводить слова О. Мазурчака прес-служба "Нашого краю".

Співголова партії згадав найбільші провали очолюваного в. о. міністра відомства: "Через імітацію боротьби з корупцією у сфері державних закупівель держава отримала більше ніж рік затримки з постачання лікарських засобів і медичних інструментів, а спроби МОЗ запровадити госпітальні округи призвели до масових акцій протесту. Від непослідовних кроків страждають передусім місцеві ради, оскільки вони вимушені дофінансувати заклади та лікарів, від яких відмовляється уряд".

Він також зазначив нелогічність заяв У. Супрун: "Примушувати парламент ухвалити закон, що базується на даних, які будуть відомі в. о. міністра тільки 2018 року, - це поза всяким логічним поясненням".

Водночас співголова партії "Наш край" висловився за докорінне реформування сфери охорони здоров'я, але не шляхом ультиматумів.

"Реформа медичної галузі, яка застаріла та не лікує людей, а тільки продає їм ліки, безумовно потрібна. Однак така реформа має бути виважена та продумана, має отримати широку підтримку в суспільстві, а не ухвалена шляхом ультиматуму", - резюмував О. Мазурчак.

В. о. міністра охорони здоров'я У. Супрун висунула вимогу до Верховної Ради ухвалити закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів" до 16 травня 2017 р. У разі неприйняття цього закону в. о. міністра стверджує, що реформу можна буде здійснити не раніше ніж через чотири-п’ять років.