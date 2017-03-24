Політика

17:14 24.03.2017

Україна недостатньо переконлива в питаннях повернення Донбасу - політолог

Державна стратегія повернення Донбасу має виникати з чесних відповідей на незручні запитання, а Україна не демонструє виразної позиції, вважає директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін

"У людей дуже багато питань і щодо економічної блокади, і щодо мінського переговорного процесу, і щодо кваліфікації збройного конфлікту, визначення і назви цих сторін, які в цьому конфлікті беруть участь... Відповіді на ці запитання мають випливати з державної стратегії, а стратегія має випливати з чесних відповідей на незручні запитання", - сказав В. Горбулін під час круглого столу "Стратегія щодо Донбасу: зовнішньополітичний, економічний і гуманітарний вимір" у четвер у Києві.

Він наголосив, що Україна і її представники недостатньо чіткі та переконливі в питаннях Донбасу.

Також, на думку В. Горбуліна, РФ поки що не має наміру йти з Донбасу.

"Те, що Крим і Донбас треба повертати Україні - це питання навіть не розглядалося. Але питання стратегії починається з питання ціни... У найближчій перспективі головним питанням є не те, чи готова Україна повернути собі Донбас. А питання в тому, чи готова Росія піти з Донбасу. Поки що ніщо не вказує на позитивну відповідь на це запитання", - наголосив політолог.

За словами В. Горбуліна, керівництво РФ на Донбасі "у результаті постійної і наполегливої пропаганди протягом останніх двадцяти років отримав цілу армію середньоєвропейської держави чисельністю близько 30-40 тисяч осіб, створеного як з власного люмпена, так і з жителів сусідньої держави".

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