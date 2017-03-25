Політика

15:22 25.03.2017

Глава Єврокомісії вбачає у прийнятті Римської декларації новий старт Євросоюзу

Ухвалена в суботу в італійській столиці політична декларація з нагоди 60-річчя Римського договору створює умови для початку оновлення Європейського союзу, вважає голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

"Я вважаю, те, що ми зробили в попередні дні, до Риму, і те, що ми зробили сьогодні в Римі, це, в якомусь сенсі, початок нового старту, тому що, всупереч тому, що передбачалося, не було великих конфліктів щодо кількох імовірних шляхів", - сказав Жан-Клод Юнкер на прес-конференції після підписання Римської декларації.

"І я думаю, що ця Римська декларація - хороший пункт для початку широких дебатів за "Білою книгою" Європейської комісії, оскільки Комісія не нав'язує того, що повинно бути зроблено. Вона пропонує. І це главам держав і урядів, національних парламентів, Європейського парламенту слід висувати ідеї. І вони вже початок дебатів", - зазначив глава Єврокомісії.

"Атмосфера така, що ми можемо вірити в майбутнє", - додав Жан-Клод Юнкер.

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