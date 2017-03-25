Лідери ЄС у Римській декларації заявили про намір спільно протистояти викликам у сфері безпеки

Європейці єдині та сильні, сотні мільйонів людей в Європі мають перевагу жити в широкому союзі, який подолав вчорашні розбіжності, йдеться в ухваленій у суботу в Римі політичній декларації 27 держав-членів ЄС, присутніх в італійській столиці з нагоди 60-річчя Римського договору.

"Ми рішуче налаштовані разом протистояти викликам, які висуває швидко мінливий світ, і запропонувати нашим громадянам одночасно безпеку і нові можливості. Європейський союз перебуває перед обличчям безпрецедентних викликів - як на міжнародному рівні, так і у внутрішньому плані: регіональні конфлікти, тероризм, зростаючий міграційний тиск, протекціонізм, соціальна та економічна нерівність", - наголошується в підписаному главами держав і урядів 27 країн і керівниками інститутів ЄС документі.

Європейські лідери обіцяють своїм громадянам зміцнити Євросоюз і довести, що між країнами ЄС вибудовується все більша єдність і солідарність. "Єдність - це одночасно необхідність і вільний вибір", - йдеться в декларації. У документі наголошується, що лише єдиний фронт дає Європі найкращий шанс впоратися зі світовою динамікою і захищати європейські цінності та спільні інтереси.

"Ми будемо діяти спільно, і, якщо необхідно, то в різних темпах і з різною інтенсивністю, при цьому просуваючись в одному напрямі, як ми це робили в минулому згідно з договорами, і залишаючи відкритими двері для тих, хто бажає приєднатися до нас пізніше. Наш союз неподільний", - наголошується в документі.

У ньому передбачається протягом найближчих 10 років зробити Євросоюз "більш безпечним, процвітаючим, конкурентним, які піклуються про сталий розвиток і соціально відповідальним", який мав би волю і можливості "грати роль першого плану в світі і впливати на глобалізацію".

"Ми бажаємо союзу, в якому громадяни мали б нові можливості в культурному і соціальному розвитку і скористалися б вигодою від економічного зростання. Ми бажаємо союзу, який залишиться відкритим для європейських країн, що поважають і підтримують наші цінності", - заявили європейські керівники у підписаній ними декларації.

У ній викладаються цілі, вже озвучені в ЄС під час підготовки ювілейного саміту в Римі.

Держави ЄС хочуть "надійної і безпечної Європи", союзу, де всі громадяни почуваються у безпеці і можуть вільно переміщатися. Союзу, у якого зовнішні кордони захищені і який має ефективну і відповідальну міграційну політику, що поважає міжнародні норми. Це має бути союз, рішуче налаштований на боротьбу проти тероризму та організованої злочинності.

Наступна мета - побудувати союз, що сприяє сталому економічному зростанню, завдяки інвестиціям, структурним реформам і зусиллям, спрямованим на завершення економічного і валютного союзу. Римська декларація передбачає союз, надійно забезпечений енергією за доступними цінами за збереження чистоти і безпеки навколишнього середовища.

Це має бути процвітаюча і налаштована на сталий розвиток Європа, союз, що сприяє економічному зростанню і створює робочі місця, має міцний єдиний ринок. Союз, який розвивається, адаптуючись до технологічних змін, і в якому єдина стабільна і ще більш посилена валюта відкриває перспективи зростання, згуртованості, конкурентності, інновацій, особливо для малих і середніх підприємств.

Майбутній Євросоюз посилюватиме соціальну складову, спираючись на стійке економічне зростання, сприяти економічному та соціальному прогресу та згуртованості і конвергенції, не упускаючи при цьому з виду цілісність внутрішнього ринку. Цей союз, як його бачать автори декларації, враховуватиме різноманітність національних систем і роль соціальних партнерів.

Євросоюз продовжить утверджувати рівність між жінками і чоловіками і працювати задля зміцнення прав і рівності шансів для всіх, боротися проти безробіття, дискримінації, соціальної ізоляції та бідності. Це має бути союз, в якому молодь зможе скористатися кращим рівнем освіти і професійного навчання і зможе навчатися і знаходити роботу на всьому континенті і який захищає культурну спадщину та заохочує культурне розмаїття, йдеться в документі.

Європейські лідери бачать майбутній союз "більш сильним на світовій сцені". ЄС продовжуватиме розвивати партнерство, вибудовуватиме нове і сприятиме стабільності та процвітанню в сусідніх зі сходу і півдня країнах, але також на Близькому Сході, у всій Африці і в іншому світі. Цей союз візьме на себе додаткову відповідальність і підтримуватиме створення більш інтегрованої та конкурентної оборонної промисловості, посилюватиме спільну безпеку і оборону у співпраці з НАТО та доповнення до цієї організації. Майбутній Євросоюз продовжуватиме відігравати активну роль в ООН і захищатиме багатосторонню міжнародну систему, засновану на дотриманні правил.

Цей союз пишатимется своїми цінностями і забезпечить захист свого населення. Він сприятиме вільній і рівноправній торгівлі та сприятиме конструктивній світовій політиці в сфері клімату.