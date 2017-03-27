Політика

13:55 27.03.2017

Кучма вважає за необхідне провести зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки"

Представник України в тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма вважає за необхідне провести зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

"Я взагалі вважаю, що на сьогодні на 100% назріло питання, необхідна зустріч "Нормандської четвірки". Хочу наголосити: ні на рівні мінського процесу (тристоронньої контактної групи), ні на рівні міністрів закордонних справ питання не рухаються, тому треба їм (лідерам країн - ІФ) зібратися і сказати публічно, чого нам очікувати", - сказав Л.Кучма журналістам у Дніпрі в понеділок.

Представник України в ТКГ наголосив: "Я хочу, щоб вони (лідери країн - ІФ) зібралися, вийшли до людей, до преси і сказали, як вони бачать як цей процес розвиватиметься".

Як повідомлялося, в Парижі 24 березня відбулася зустріч представників дипломатичних відомств країн "Нормандської четвірки" без участі російської сторони. Як розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, дипломати обговорили підготовку до зустрічі на рівні глав МЗС країн "нормандського формату", а також гуманітарні, політичні та безпекові питання щодо ситуації на Донбасі.

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