Посол України висловив протест стосовно візиту киргизьких депутатів до окупованого Криму

Посол України в Киргизстані Микола Дорошенко висловив протест Міністерству закордонних справ Киргизької Республіки у зв'язку з поїздкою деяких депутатів до окупованого Росією Криму.

"Сьогодні висловив дипломатичний протест МЗС Киргизької Республіки у зв'язку із неузгодженою з Україною поїздкою до Криму депутата Жогорку Кенеша, представника Соціал-демократичної партії Киргизстану М. А. Аманкулова. Закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність України, роз'яснив, що #КримЦеУкраїна і що існують правила в'їзду/виїзду на/з окуповану територію Автономної Республіки Крим, наголосив, що порушників буде притягнуто до кримінальної/адміністративної відповідальності відповідно до законодавства України", - написав посол на своїй сторінці у соцмережі Facebook у понеділок.

М. Дорошенко також висловив сподівання, що киргизька влада почує та вживе необхідних заходів.