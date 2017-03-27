Прем'єр Молдови закликав Україну прискорити призначення співголови до спільної демаркаційної комісії

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп закликав Україну прискорити призначення свого представника до спільної комісії з питань демаркації кордону між країнами.

"Питання, які ми хотіли ще порушити, це питання діяльності спільної демаркаційної комісії наразі не вирішене, і в зв'язку з цим прохання прискорити призначення співголови комісії від української сторони", - сказав він на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві в понеділок.

П. Філіп зазначив, що призначення співголови надасть можливість розблокувати діяльність комісії.