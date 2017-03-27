Київ вимагає від РФ виконати резолюції Генасамблеї ООН і припинити окупацію Криму та Севастополя

Міністерство закордонних справ України в день третьої річниці ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" (68/262) вимагає від Російської Федерації припинити окупацію Криму та Севастополя. Україна, зі свого боку, продовжить протидіяти агресії РФ.

У заяві МЗС, поширеній прес-службою відомства в понеділок, нагадується, що 27 березня виповнюється три роки від моменту ухвалення резолюції Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" (68/262), якою світова спільнота підтвердила необхідність суворого дотримання державами своїх зобов'язань за міжнародним правом, а також свою відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. У резолюції йдеться про недопущення визнання будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополя на підставі незаконного референдуму.

"Незважаючи на таку чітку вимогу міжнародного співтовариства протягом цих трьох років Російська Федерація не лише не відмовилася від своїх агресивних дій, але й продовжує грубо порушувати Статут ООН і основні норми та принципи міжнародного права, здійснюючи тимчасову окупацію Кримського півострова, масштабні утиски прав людини та відкриту військову агресію на Донбасі", - наголошує МЗС.

Визнанням значного погіршення ситуації, що склалася у сфері прав людини в Криму, стало прийняття Генасамблеєю ООН 19 грудня 2016 року резолюції "Стан із правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)" (71/205), у якій зафіксовано та засуджено системні порушення прав людини, що здійснюються російською окупаційною владою. Генасамблея ООН, засуджуючи тимчасову окупацію Росією Криму, вимагає від РФ виконання всіх своїх зобов'язань як держави-окупанта, зокрема шляхом припинення порушень прав людини в Криму.

"Україна вимагає від Російської Федерації припинити окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та в повному обсязі виконати вимоги резолюцій ГА ООН 68/262 і 71/205. Україна продовжить здійснювати всі передбачені міжнародним правом кроки для протидії агресії з боку РФ, полегшення становища громадян України на тимчасово загарбаній території, відновлення своєї територіальної цілісності та відшкодування завданих російською стороною збитків", - йдеться в заяві МЗС.