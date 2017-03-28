Київ направив запит про призначення посла України в НАТО, на процес може тривати до 2 місяців - Пристайко

На процедуру розгляду запиту України щодо призначення посла в НАТО країнами-членами Північноатлантичного альянсу піде два місяці, повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Ми відіслали запит цей. Запит розглядається офіційно. Я про це говорив з генеральним секретарем НАТО, коли останній раз був у Брюсселі. Це зазвичай тягнеться до двох місяців", - сказав В.Пристайко журналістам у Києві у вівторок.

Він нагадав, що розмова з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом із цього питання відбулася 8 березня, тому запит на призначення посла України при НАТО можна очікувати не пізніше за травень. Заступник міністра розповів, що Є.Столтенберг підтвердив, що запит України отримано, нині його опрацьовують у столицях країн-членів НАТО.

В.Пристайко також розповів, що для призначення посла України в Альянсі видають не агреман, а згоду, яку мають надати всі країни-члени НАТО.

Як повідомлялося, президент України П.Порошенко в травні 2015 року звільнив з посади главу місії України при НАТО Ігоря Долгова. Нині виконує обов'язки керівника місії України при НАТО Єгор Божок.