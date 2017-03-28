Українці зможуть їздити в ЄС без віз починаючи з літа

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують прогнози про те, що до літа буде запроваджено безвізовий режим між Європейським Союзом і Україною.

"З 28.03.17 р. громадяни Грузії подорожуватимуть у країни ЄС без віз. До літа - і українці", - йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС України в Twitter.

Як повідомлялося, посол Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі висловив сподівання, що безвізовий режим ЄС для громадян України набуде чинності до кінця червня поточного року.

Комітет постійних представників країн Європейського Союзу (COREPER) 2 березня підтвердив рішення, досягнуте в рамках тріалогу.

9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) затвердив проект про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовують візові вимоги.

Таким чином, закінчення процесу лібералізації візового режиму потребує ще кількох процедурних моментів, зокрема розгляду та затвердження питання на пленарному засіданні Європарламенту, запланованому на 6 квітня, а також затвердження Радою ЄС.

Після цього документ має бути підписано президентом Європарламенту і представником головуючої в ЄС країни і опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Рішення про запровадження безвізового режиму набуде чинності через 20 днів з моменту опублікування.