Чубаров просить Сиргабаєва пояснити незаконну поїздку парламентарів Киргизстану до окупованого Криму

Голова меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров просить тимчасово повіреного у справах Киргизстану в Україні Батиркана Сиргабаєва надати пояснення стосовно незаконної поїздки депутатів парламенту Киргизстану до окупованого Росією Криму.

"Вимушений звернутися до вас щодо прикрої та неприйнятної для нас ситуації, яка трапилася нещодавно та викликала як збурення в українському суспільстві, так і широкий резонанс у місцевих і закордонних ЗМІ", - йдеться в листі Р. Чубарова, адресованому Б. Сиргабаєву, який нардеп оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

У листі зазначено, що, за підтвердженою з різних джерел інформацією, мова йде про неузгоджену з офіційним Києвом незаконну поїздку на тимчасово окупований Росією Кримський півострів депутатів жогорку кенеша (парламент Киргизстану - ІФ) Марата Аманкулова й Ірини Карамушкіної.

Р. Чубаров зазначає, що така ситуація суперечить положенням чинного договору про дружбу та співробітництво між Україною та Киргизькою Республікою від 19 червня 1996 року.

"Цей візит парламентарів Киргизстану є не лише суттєвим порушенням чинних положень договірно-правової бази двосторонніх взаємин, але й існуючих як для українців, так і іноземців правил в'їзду/виїзду на/з тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя", - написав Р. Чубаров.

Він наголосив, що незаконні візити депутатів парламенту Киргизстану до Криму сприймаються як цинічні в той час, як російська окупаційна влада жорстоко переслідує кримськотатарський народ.

"Враховуючи вищезазначене, звертаюся до вас із закликом виступити в українських ЗМІ з офіційними поясненнями перед українською громадськістю щодо ситуації із незаконною поїздкою депутатів жогорку кенеша до окупованої Автономної Республіки Крим, засвідчивши при цьому також позицію Киргизстану до суверенітету і територіальної цілісності країни вашого перебування - України", - написав Р. Чубаров.

Він також додав, що нікому не дозволено здійснювати незаконних дій, що ображають Українську державу і гідність громадян України, які протистоять російським окупантам у Криму.