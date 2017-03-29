Посли G7 підтримали пропозицію Порошенка про створення робочої групи для напрацювання правок до закону про е-декларування

Посли країн Великої сімки (G7) під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у понеділок, 27 березня, підтримали ідею створення робочої групи за участю представників громадянського суспільства для напрацювання законодавчих поправок до закону про електронне декларування.

"Вони були натхненні обіцянкою президента П.Порошенка про скликання робочої групи за участю громадянського суспільства для розгляду останніх законодавчих поправок", - йдеться в заяві послів країн G7, яке оприлюднила прес-служба посольства Італії в Україні у вівторок.

Згідно з повідомленням посольства, під час зустрічі з президентом України посли країн G7 висловили вдячність за прогрес, досягнутий українською владою в стабілізації та реформуванні економіки і здійсненні інституціональних реформ попри тривалий збройний конфлікт на сході України.

Посли також підтримали зусилля в процесі реформування країни, відзначивши необхідність закріпити прогрес у бізнес-середовищі, що сприятиме залученню іноземних та вітчизняних інвестицій.

"Посли обговорили з президентом П.Порошенком низку нагальних питань, що викликають занепокоєння, зокрема пов'язані з програмою реформ та боротьбою з корупцією і поширенням електронних декларацій на представників громадянського суспільства", - йдеться в повідомленні.

Посли відзначили потребу України в інституціональній стабільності як передумові для подальшого реформування. Вони також пообіцяли подальшу підтримку Києва на шляху реформ, відповідальність за які повністю в руках України.