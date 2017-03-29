Політика

10:19 29.03.2017

Клімкін обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі в Луцьку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі в Луцьку Волинської області.

"Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі в Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща", - написав П.Клімкін на своїй сторінці в мікроблозі Twitter у середу.

"Робимо все, щоб винні були покарані", - додав він.

У свою чергу прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі в середу вранці підтвердила факт вибуху у будівлі свого Генконсульства в Луцьку і повідомила, що у зв'язку з інцидентом до польського МЗС було викликано посла України в Польщі Андрія Дещицю.

Крім того, повідомляється, що представництво Польщі в Києві вручить ноту протесту українському МЗС.

"Ми очікуємо від українських спецслужб забезпечення ефективної та посиленої охорони об'єктів в Україні та якнайшвидшого з'ясування обставин події, встановлення та затримання винних", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку. За інформацією ЗМІ, імовірно був здійснений обстріл ыз гранатомета РПГ-22. Стріляли з вулиці із заднього двору та влучили у вікно останнього поверху.

У даху приміщення утворилася діра, розбито вікно.

На момент вибуху в приміщенні нікого не було, тому ніхто не постраждав, хоча поверхом нижче були охоронці цього приміщення.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею "теракт".

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