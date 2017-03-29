Політика

11:00 29.03.2017

Сенат США не визнає нелегальної спроби анексії Криму та закликає до збереження санкцій проти РФ

Сенат США наголошує на невизнанні Сполученими Штатами Америки нелегальної спроби анексії Криму та закликає до збереження санкцій проти РФ, повідомляє прес-центр посольства України в США.

Співголова сенатського українського кокусу, сенатор від штату Огайо Роберт Портман, а також віце-голова кокусу, сенатор-демократ від згаданого штату Шеррод Браун представили проект резолюції "Осуд незаконної російської агресії в Україні у зв'язку з третіми роковинами анексії Криму". Співавторами резолюції виступили майже півтора десятка сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

"У резолюції, присвяченій третім роковинам намагань РФ анексувати Автономну Республіку Крим, незаконна російська військова окупація українського регіону Крим визнається такою, що суперечить міжнародним нормам, є актом неспровокованої агресії та загрозою регіональній стабільності", - йдеться в повідомленні.

Сенат підтверджує відданість США положенням Будапештського меморандуму про гарантії безпеки та політику невизнання де-юре чи де-факто суверенітету РФ над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами.

Американські законодавці також виступають за подальшу підтримку України, у тому числі шляхом посилення економічних санкцій проти РФ, передачі Українській державі оборонних летальних засобів, підтримки демократії та надання гуманітарної допомоги на виконання ухваленого Конгресом відповідного законодавства.

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