МЗС: Обстріл Генконсульства Польщі в Луцьку - цілеспрямована провокація, інспірована ззовні

У Міністерстві закордонних справ України назвали обстріл Генерального консульства Польщі в Луцьку (Волинська обл.) цілеспрямованою провокацією, інспірованою ззовні, а також пообіцяли посилити безпеку дипломатичних і консульських установ на території України.

"МЗС рішуче засуджує напад, вчинений на Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку вночі 29 березня 2017 р. Вважаємо це черговою цілеспрямованою провокацією, яка, без сумніву, має на меті зашкодити стратегічному партнерству між Україною та Польщею. Не виключено, що ця провокація, як і попередні акти вандалізму, інспіровані ззовні", - йдеться в повідомленні МЗС у Facebook у середу.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що правоохоронні органи України вживають невідкладних заходів із метою якнайшвидшого розслідування та розкриття цього злочину, а також покарання винних.

Крім того, українська сторона посилить безпеку дипломатичних і консульських установ на території України.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, стріляли з вулиці із заднього двору та влучили у вікно останнього поверху.

На момент вибуху в приміщенні нікого не було, тому ніхто не постраждав, хоча поверхом нижче були охоронці цього приміщення.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальної справи за статтею "теракт".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.

У зв'язку з інцидентом до польського МЗС було викликано посла України в Польщі Андрія Дещицю. А представництво Польщі в Києві вручить ноту протесту українському МЗС.

Серед версій вибуху в адмінбудівлі Генконсульства Польщі в Луцьку слідство розглядає і терористичний акт, заявила Служба безпеки України. За попередніми даними, причиною став постріл із гранатомета РПГ-26.

СБУ докладе максимум зусиль, щоб у стислі терміни встановити і затримати винних. Глава спецслужби Василь Грицак повідомив послу Польщі в Україні Яну Пєклу про заходи, яких вживає СБУ для розкриття інциденту.

"Провокації проти Республіки Польща, які час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні - Російській Федерації, почерк якої видно здалека. (...) Ми переконані, що такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським та польським народами", - наголошується в заяві СБУ.