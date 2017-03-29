Політика

14:27 29.03.2017

Консульства Польщі в Україні 29 березня не працюють

Консульський відділ посольства Польщі в Україні, Генеральні консульства Польщі у Львові, Харкові, Одесі та Вінниці в середу не працюють і не приймають відвідувачів.

Відповідну інформацію розміщено на сайтах дипломатичних установ.

"29 березня 2017 р. консульський відділ Посольства Республіки Польща в Україні не прийматиме відвідувачів", - повідомляється на сайті консульства Польщі в Києві.

Аналогічна інформація розміщена на сайтах консульств Польщі у Львові, Харкові, Одесі та Вінниці.

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