Політика

14:50 29.03.2017

Порошенко запропонував Дуді залучити польських фахівців до розслідування нападу на Генконсульство Польщі в Луцьку

Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою засудив напад на Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку (Волинська область) та запропонував залучити польських фахівців до розслідування цього інциденту.

"Петро Порошенко запропонував залучити польських фахівців до складу оперативно-слідчої групи для встановлення винних у цьому злочині", - повідомляє прес-служба президента України в середу.

У розмові з польським президентом П.Порошенко засудив напад на Генеральне консульство Польщі в Луцьку. "Українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому", - запевнив він.

Президент України повідомив, що доручив посилити охорону не лише дипломатичних представництв в Україні, а й місць історичної пам'яті.

"Лідери двох держав погодились, що жодні провокації не повинні впливати на дружні польсько-українські відносини. Співрозмовники домовились продовжити контакти на найвищому рівні", - інформує прес-служба глави Української держави.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку. Відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт" КК України.

За інформацією Польського радіо, польська прокуратура розпочала розслідування цього інциденту. Як повідомила прес-секретар Національної прокуратури Польщі Ева Бялік, воно стосується умисних дій, що загрожують життю або здоров'ю багатьох осіб.

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